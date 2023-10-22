Международный день защиты мужской нервной системы 22 октября: славные открытки и улетные поздравления Елена Галицкая22 октября — день, когда женщины по всему миру выражают свою заботу о нервной системе мужчин и призывают к сближению и поддержке в семейных отношениях.
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