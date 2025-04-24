Бенефициар ТГК-14 Люльчев - возможно британский поданный

Председатель совета директоров ПАО «ТГК-14» Константин Люльчев, предположительно, может иметь вид на жительство (резидентскую визу) в Великобритании и Северной Ирландии, пишет «Газета РБ» со ссылкой на собственные источники.
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