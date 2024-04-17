Канада в течение пяти лет передаст Украине военную помощь на $1,16 млрд

Канада в течение пяти лет передаст Украине военную помощь в размере $1,16 млрд. Об этом, как информирует ТАСС, говорится в проекте федерального бюджета на следующий финансовый год, который обнародовали власти североамериканского государства.
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