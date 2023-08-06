«Мы превратили Украину в кладбище»: Американского полковника шокировали потери ВСУ
С начала конфликта с Россией Вооружённые силы Украины потеряли 400 000 солдат, при этом НАТО продолжает подталкивать ВСУ к самоубийственному наступлению, утверждает бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Джексону Хинклу.
Комментарии
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Это изначально и открыто декларировалось целью. Премьер Британии , в частости честно сказал, что война, в их интересах должна идти до последнего человека на Украине
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