Онколог дал рекомендации по недопущению рецидива рака молочной железы

Некоторые злокачественные опухоли молочной железы имеют склонность к рецидиву: от 5 до 15% женщин, перенесших РМЖ два, три года, пять и даже 10 лет назад, сталкиваются с печальным фактом: болезнь вернулась.
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