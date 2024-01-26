Mash: в Харькове ликвидированы лучший снайпер Франции Барбьери и хорват Дукарич

В Харькове в результате удара российских войск по пункту временной дислокации иностранных наёмников был ликвидирован лучший французский снайпер Эрнесто Барбьери, единственный сын хорватского боевика Петра Дукарича, пехотинец и водитель бронетехники Эрик Дукарич, ветеран иностранного легиона 1990-х годов Франк Миландейн.
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