Экипаж вертолета Ми-28НМ уничтожил пункт временной дислокации боевиков ВСУ

Экипаж армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России на вертолете Ми-28НМ нанес удар по пункту временной дислокации личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск «Юг».
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