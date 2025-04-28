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Экипаж вертолета Ми-28НМ уничтожил пункт временной дислокации боевиков ВСУ

Экипаж вертолета Ми-28НМ уничтожил пункт временной дислокации боевиков ВСУ

Экипаж армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России на вертолете Ми-28НМ нанес удар по пункту временной дислокации личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск «Юг».

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