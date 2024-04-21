MWM: Россия захватила наиболее мощный танк Leopard 2 из переданных ВСУ

REUTERS/Fabian Bimmer/Pool Кадры из зоны специальной военной операции подтверждают, что Россия захватила наиболее мощную версию немецкого танка Leopard 2 из числа поставленных Вооруженным силам Украины (ВСУ), сообщил Military Watch Magazine.
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