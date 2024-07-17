В Крыму ввели веерные отключения света

17 июля, в связи с проведением внеплановых работ на электросетях, а также с целью сохранения целостности энергосистемы республики во всех районах Крыма будут производиться временные отключения электроснабжения на 2−3 часа.
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