Осознанность – наша изначальная суть

В

Воробей

Описанная в статье практика на самом деле является только аллегорией, типа. В том смысле, что она указывает на определённую ценность изменённого внутреннего состояния, с одной стороны. Но, таковая практика, как метод, совершенно не эффективна в деле изменения внутреннего состояния для тех, кому изменение внутреннего состояния действительно может принести значительную пользу. А это всего лишь небольшая часть людей, а отнюдь не все они. Ибо, огромное подавляющее большинство людей имеют вполне гармоничное внутреннее состояние. А вот в небольшом меньшинстве людей действительно в раннем детстве образуется хронически дисгармоническое состояние, что в частности приводит к формированию интеллектуального типа личности, сопряженной с хроническим внутренним фоновым дистрессом. И вот для них изменение внутреннего состояния в более гармоничную сторону действительно вполне актуально! Этим самым, описанная в статье практика имеет тенденцию уловить в силки тех, кто не оказываются способными адекватно протрактовать эту аллегорию, поняв, что имеет смысл действительно применять для возможности изменения внутреннего состояния, но взамен тратят своё время и внимание на попытках применять метод, описанный в статье. Это можно сравнить с идеей разбогатеть, применяя позитивное мышление, уговаривая своё подсознание, вместо того, чтобы заниматься реальными практическими действиями, способными принести реальный финансовый доход. То есть, статья очень верно указывает на диагноз, но она ничего не предлагает в качестве действенного метода лечения.