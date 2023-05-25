На территории Киева и нескольких областей прогремели взрывы

В течение ночи воздушную тревогу объявляли в разных регионах на востоке и западе страны.Воздушную тревогу на протяжении ночи несколько раз объявляли в разных областях Украины, а на территории Киева и еще нескольких городов были слышны взрывы.
В течение ночи воздушную тревогу объявляли в разных регионах на востоке и западе страны.Воздушную тревогу на протяжении ночи несколько раз объявляли в разных областях Украины, а на территории Киева и еще нескольких городов были слышны взрывы.
Свежие комментарии