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На территории Киева и нескольких областей прогремели взрывы

На территории Киева и нескольких областей прогремели взрывы

В течение ночи воздушную тревогу объявляли в разных регионах на востоке и западе страны.Воздушную тревогу на протяжении ночи несколько раз объявляли в разных областях Украины, а на территории Киева и еще нескольких городов были слышны взрывы.

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