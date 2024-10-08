Как выросли продажи новых автомобилей

За 9 месяцев 2024 года в России продано новых автомобилей больше, чем за весь 2023 год. По данным агентства АВТОСТАТ, с января по сентябрь нынешнего года в нашей стране было реализовано 1,15 млн новых легковых машин.
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