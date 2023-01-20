Daily Moscow

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Стало известно о тайной встрече в Киеве главы ЦРУ с Зеленским

Стало известно о тайной встрече в Киеве главы ЦРУ с Зеленским

Глава ЦРУ Бернс на прошлой неделе встретился в Киеве с президентом Украины Зеленским. Как сообщает The Washington Post, директор ЦРУ США Уильям Бернс тайно посетил Киев в конце прошлой недели и встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским.

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