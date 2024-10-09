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Трагедия в России: жизнь 35-летней чемпионки оборвалась из-за укуса клеща

Трагедия в России: жизнь 35-летней чемпионки оборвалась из-за укуса клеща

В спортивном сообществе России скорбят о потере выдающейся спортсменки — Алены Власовой, чемпионки России по ледолазанию, которая ушла из жизни в возрасте 35 лет после трагического инцидента на семейном отдыхе.

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