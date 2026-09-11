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Борис Титов анонсировал большую перезагрузку исторического ресторана «Москва» в Пекине

Борис Титов анонсировал большую перезагрузку исторического ресторана «Москва» в Пекине

На площадке VII Российско‑Китайского форума предпринимателей, состоявшегося 10–11 сентября в Национальном центре «Россия», прозвучали амбициозные планы по продвижению русской гастрономии на китайском рынке.

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