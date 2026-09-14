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Царьград

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New York Times: Пентангон обеспокоит хаос при министре Хегсете

New York Times: Пентангон обеспокоит хаос при министре Хегсете

Газета New York Times сообщила о хаосе в Пентагоне под руководством министра Пита Хегсета. Источники, пожелавшие остаться анонимными, указывают на атмосферу недоверия и задержки в назначениях офицеров, что мешает выполнению приоритетных задач.

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