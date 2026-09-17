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В Ижевске заложили капсулу времени в основание Центра развития баскетбола

В Ижевске заложили капсулу времени в основание Центра развития баскетбола

Ижевск. Удмуртия. На улице Береговой в Ижевске 17 сентября прошла церемония закладки капсулы времени в основание будущего Центра развития баскетбола, строительство которого началось в августе.

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