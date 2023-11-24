Северная Македония разрешила пролет самолета Лаврова для участия в саммите ОБСЕ

Северная Македония разрешит российским самолетам прибывать в страну на протяжении трех дней на случай визита главы МИД РФ Сергея Лаврова на встречу министров иностранных дел государств Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
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