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Северная Македония разрешила пролет самолета Лаврова для участия в саммите ОБСЕ

Северная Македония разрешила пролет самолета Лаврова для участия в саммите ОБСЕ

Северная Македония разрешит российским самолетам прибывать в страну на протяжении трех дней на случай визита главы МИД РФ Сергея Лаврова на встречу министров иностранных дел государств Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

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