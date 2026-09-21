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Царьград

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"Да нет, стоп": Бывший министр обороны Украины заявил о смертельной болезни

"Да нет, стоп": Бывший министр обороны Украины заявил о смертельной болезни

Бывший министр обороны Украины Михаил Фёдоров рассказал, что в 2020 году у него диагностировали смертельную болезнь.

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