Россиянам рассказали о мошеннических модификациях Telegram

Мошенники начали распространять в Сети фейковые версии Telegram с якобы расширенным функционалом. Установив «мессенджер со сверхвозможностями», пользователь запускает на своем гаджете троянскую программу.
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