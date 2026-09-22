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Спорт Уик-Энд

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Изменения с 1 октября. Журова рассказала как вводится и отменяется Fan ID: «Правительство за один день это делает»

Изменения с 1 октября. Журова рассказала как вводится и отменяется Fan ID: «Правительство за один день это делает»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о введении карты болельщика на матчах Кубка России.

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