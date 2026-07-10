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Появились подробности ДТП с автобусом в Москве

Появились подробности ДТП с автобусом в Москве

Появились подробности ДТП с автобусом в Москве. По словам очевидцев, с которыми успели поговорить репортеры «Российской газеты», причиной аварии стало грубое нарушение правил дорожного движения водителем грузовой машины.

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