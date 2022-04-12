Чувствовать себя женщиной

Сложные времена пройдут, а вы, мои хорошие, останетесь.Фото: istockphoto.comОбязательно наступит момент, когда вам захочется диких кудрей на голове, крепкой мужской руки вокруг талии и красной помады на губах, чтобы потом стереть её поцелуями.