"Гарна дивчина" свела с ума: Военный США сливал сведения о конфликте в Незалежной на сайте знакомств

Военно-романтическая история произошла в США на днях. 2 марта был задержан гражданский служащий ВВС страны, который раскрыл секретные данные о конфликте в Незалежной на иностранном сайте … знакомствЗадержанному 63 года, его зовут Дэвид Слейтер.