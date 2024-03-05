Военно-романтическая история произошла в США на днях. 2 марта был задержан гражданский служащий ВВС страны, который раскрыл секретные данные о конфликте в Незалежной на иностранном сайте … знакомствЗадержанному 63 года, его зовут Дэвид Слейтер.
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