Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Подруга швея поделилась советом, как легко можно уменьшить растянувшуюся горловину свитера

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Если горловина на любимом свитере растянулась, это не повод переводить вещь в раздел домашней одежды.

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