❌ Скрывать болезни перед прививкой опасно: что важно сказать врачу Серьёзные последствия после вакцинации могут быть связаны с тем, что человек скрывает своё состояние, заявил главный внештатный специалист общей врачебной практики Минздрава Крыма Алексей Музыка.