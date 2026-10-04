❌ Скрывать болезни перед прививкой опасно: что важно сказать врачу Серьёзные последствия после вакцинации могут быть связаны с тем, что человек скрывает своё состояние, заявил главный внештатный специалист общей врачебной практики Минздрава Крыма Алексей Музыка.
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