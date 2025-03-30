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Вячеслав Володин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам

Вячеслав Володин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил мусульман России с Ураза-байрамом, отметив их вклад в укрепление общественного доверия и межрелигиозного диалога.

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