Ростехнадзор выявил 17 нарушений требований промышленной безопасности на разрезе “Томусинский”

В ходе проверки было установлено, что горные работы проводились без учёта проектной документации. Границы опасной зоны не оборудованы специальными предупреждающими знаками, а буровая установка эксплуатировалась в технически неисправном состоянии.
В ходе проверки было установлено, что горные работы проводились без учёта проектной документации. Границы опасной зоны не оборудованы специальными предупреждающими знаками, а буровая установка эксплуатировалась в технически неисправном состоянии.
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