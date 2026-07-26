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Контрафронт

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Иран: иранские СМИ сообщили, что нефтяной танкер, как сообщается, взорвался в Ормузском проливе...

Иран: иранские СМИ сообщили, что нефтяной танкер, как сообщается, взорвался в Ормузском проливе после того, как наткнулся на военно-морскую мину, когда он предположительно отклонился от навигационного маршрута.

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