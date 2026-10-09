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Царьград

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ФНС выявила признаки для распознавания закрытых инвестиционных фондов

ФНС выявила признаки для распознавания закрытых инвестиционных фондов

ФНС обнародовала критерии для распознания закрытых паевых фондов, используемых для ухода от налогов, число которых с 2023 года возросло на 70%.

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