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Авто Новости

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Почему возвращение бензина К2 и К3 в Петербурге — это скрытый налог на каждого водителя

Почему возвращение бензина К2 и К3 в Петербурге — это скрытый налог на каждого водителя

Петербургские заправки незаметно для многих снова стали напоминать начало двухтысячных: на колонках появились маркировки К4, К3 и даже К2.

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