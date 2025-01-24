СМИ сообщили о разрушении более 70% систем водоснабжения в секторе Газа

В секторе Газа усугубляется кризис с водой — вследствие текущих военных действий в анклаве разрушено около 70% инфраструктуры водоснабжения, сообщает 24 января телеканал Al Jazeera, ссылаясь на чиновников.
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