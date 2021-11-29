Самые нежные котлеты из индейки: пышные, сочные и очень вкусные!

Друзья дорогие, открою секрет нежнейших, прекрасных, воздушных котлет! Возьмем за основу индейки филе! Всегда оно в блюдах так нравится мне! И добавим не напрасно так же сливочное масло! Не хочу я Вас пугать, сливки тоже добавлять! Все сочно так будет, я Вам обещаю! И вкусный рецепт для семьи предлагаю! Может и не для диеты, но отличные котлеты! На здоровье угощайтесь! И довольны оставайтесь! Потребуется: Индейка (филе индейки) — 1,5 кг Масло сливочное — 200 г Сливки (именно густые-33%) — 220 мл Яйцо куриное — 1 шт Специи (соль, перец по вкусу) Мука пшеничная (для панировки) Масло растительное (для жарки) Как приготовить "Нежные" котлеты из индейки: Филе индейки промыть, нарезать небольшими кусочками и прокрутить 2 раза в мясорубке с 200г сливочного масла комнатной температуры.