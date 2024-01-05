В Финляндии заявили о сохранении статуса транзитера ядерного топлива из РФ

Финляндия продолжит осуществлять транзит российского ядерного топлива, последняя поставка прошла в декабре, когда все автотранспортные Контрольно-пропускные пункты (КПП) пункты на финско-российской границе были почти все время перекрыты.
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