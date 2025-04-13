СК расследует убийство боевиками ВСУ мирного жителя Курской области

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына Следственный комитет расследует обстоятельства убийства мирного жителя в слободе Гончаровка в Курской области боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
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