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Учёные из Уфы будут производить уникальные импланты для онкобольных

Учёные из Уфы будут производить уникальные импланты для онкобольных

При необходимости новые импланты возможно оснастить противоопухолевыми или антимикробными препаратами, чтобы провести терапию после ликвидации опухоли.

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