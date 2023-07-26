В США растет количество желающих отказаться от военной помощи Украине

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Леонид Ла Рошель

Проблема в том, что мнение "рядовых американцев" не волнует даже саму Америку, истеблишмент Америки. Поэтому они, рядовые американцы, могут себе считать что угодно, а делаться будет так, как надо толстосумам.