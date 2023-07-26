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В США растет количество желающих отказаться от военной помощи Украине

В США растет количество желающих отказаться от военной помощи Украине

Рядовые американцы считают, что Украина и так уже получила достаточно средств, уплаченных налогоплательщиками США.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Проблема в том, что мнение &quot;рядовых американцев&quot; не  волнует даже саму Америку, истеблишмент Америки. Поэтому они, рядовые американцы,  могут себе считать что угодно, а делаться будет так, как надо толстосумам.
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