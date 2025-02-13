Nikkei: Дональд Трамп развернулся к прямым переговорам с Россией

Американский президент Дональд Трамп продемонстрировал курс США на урегулирование ситуации на Украине, пишет японская газета Nikkei, комментируя телефонный разговор Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.
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