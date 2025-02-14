Корветы Тихоокеанского флота показали маневры у побережья Индонезии

Корветы «Алдар Цыденжапов» и «Резкий» готовятся к учениям в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Корабли прошли вблизи территориальных вод Индонезии, демонстрируя подготовку к основным этапам маневров, сообщает сайт телеканала «Звезда».
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