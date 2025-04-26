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Этот таинственный мир

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Свежие комментарии

  • Александр Харченко
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У Йеллоустонского супервулкана есть скрытая магматическая “крышка”. Как долго она продержится?

Новое исследование показывает, что богатая летучими компонентами магматическая шапка, расположенная всего в 3,8 километрах под Йеллоустонским национальным парком, играет критическую роль в предотвращении крупного извержения массивной вулканической системы парка.

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