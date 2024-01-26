Посвящённый юбилею освобождения Ленинграда «Подорожник» поступит в продажу 27 января

В комитете по транспорту показали уникальный дизайн новых карт. Посвящённые 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады проездные карты «Подорожник» со специальным дизайном появятся в продаже 27 января.
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