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WhatsApp усиливает безопасность: больше ключей доступа и защита от неизвестных звонков

WhatsApp усиливает безопасность: больше ключей доступа и защита от неизвестных звонков

Более 1 миллиарда человек уже используют ключ доступа Команда популярного мессенджера WhatsApp представила несколько обновлений, направленных на повышение безопасности аккаунтов и защиту пользователей от нежелательных звонков.

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