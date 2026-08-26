WhatsApp усиливает безопасность: больше ключей доступа и защита от неизвестных звонков

Более 1 миллиарда человек уже используют ключ доступа Команда популярного мессенджера WhatsApp представила несколько обновлений, направленных на повышение безопасности аккаунтов и защиту пользователей от нежелательных звонков.
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