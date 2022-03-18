В Ульяновской области сотрудники Госавтоинспекции и ЮИДовцы приняли участие в общеобластном профилактическом мероприятии «Пристегни самое дорогое!»

В рамках реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения в Ульяновской области», профилактического мероприятия «Пристегни самое дорогое!» сотрудники Госавтоинспекции совместно с отрядами юных инспекторов движения и специалистами Дирекции безопасности дорожного движения организовали обучающие тренинги по применению детских удерживающих устройств в дошкольных организациях региона.