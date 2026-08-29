Lotto–Intermarche: Ван Бовен получил травмы на "Вуэльте" 28 августа

Бельгийский велогонщик Лука Ван Бовен получил серьезные травмы, включая перелом ребер и коллапс легкого, после столкновения с Алессандро Ромелем на седьмом этапе "Вуэльты Испании" 28 августа.
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