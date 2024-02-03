Представители США и Саудовской Аравии обсудили обеспечение гумпаузы в Газе

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд в ходе телефонного разговора обсудили обеспечение гуманитарной паузы в секторе Газа и освобождение палестинским радикальным движением ХАМАС удерживаемых заложников.
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