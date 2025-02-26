Порнограф из Ряжска оказался тюремным поваром и велосипедным клептоманом

Как пишет Mash, задержанному - 38 лет. В этот раз внимание на него обратили благодаря сигналу из Бразилии - иностранные правоохранители обнаружили, что россиянин торгует в сетях интимными кадрами, на которых запечатлены несовершеннолетние.