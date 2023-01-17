18 января: какой праздник отмечают сегодня, этот день в истории России и Тулы | ТСН24

18 января – 18 день года, до Нового года осталось 347 дней. Какие праздники отмечают в этот день, и как много значимых событий для истории России и Тулы происходило в разные годы 18 декабря? Подробности читайте в материале Тульской службы новостей.
18 января – 18 день года, до Нового года осталось 347 дней. Какие праздники отмечают в этот день, и как много значимых событий для истории России и Тулы происходило в разные годы 18 декабря? Подробности читайте в материале Тульской службы новостей.
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