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Вечерний Новосибирск

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Новосибирец на «КамАЗе» получил срок за смерть девушки с собачкой

Новосибирец на «КамАЗе» получил срок за смерть девушки с собачкой

ДТП произошло вечером 26 ноября 2025 года на перекрестке улиц Троллейной и Немировича-Данченко. Девушка с собачкой переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, когда ее сбил грузовик.

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