Диверсия перед выборами: депутат Госдумы дерзко выступил против политики Путина

Александр Рожков

Вот пишет автор: «С началом специальной военной операции Россия только начала проводить коренные преобразования в своём государственном аппарате». А что ж так то? Жареный петух клюнул в одно место? Горячо стало? А до этого кто мешал? А так ли это, или опять бла, бла, бла? В конце такого, привычного уже нам перед выборами, обличения олигархов, захапавших народное добро, автор делает заключение: «И кто знает? Может быть выступление Александра Максимова — это не демарш против Путина и не диверсия перед выборами. А предупреждение о возможной угрозе со стороны элит, поданное в максимально доступной для восприятия форме» Теперь понятно для чего весь сей опус. Нужно призвать электорат голосовать как надо в виду угрозы со стороны элит. Как это все уже наосто …ло!!! Поэтому то и обязали единоросса разыграть эту комедию. На что не пойдешь – если цель оправдывает средства? Очень сомнительно, что единоросс пошел против своей партии, которая создана Путиным и для его поддержки…