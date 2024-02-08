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Закон и Порядок

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Диверсия перед выборами: депутат Госдумы дерзко выступил против политики Путина

Диверсия перед выборами: депутат Госдумы дерзко выступил против политики Путина

ИА Новороссия Фото: duma.gov.ru Российский парламентарий Андрей Максимов выступил с критикой политики по борьбе с оффшорами и национализации корпораций.

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Комментарии
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Misha Glusch
ворюга
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20 час.
Александр Рожков
Вот пишет автор: «С началом специальной военной операции Россия только начала проводить коренные преобразования в своём государственном аппарате». А что ж так то? Жареный петух клюнул в одно место? Горячо стало? А до этого кто мешал? А так ли это, или опять бла, бла, бла? В конце такого, привычного уже нам перед выборами, обличения олигархов, захапавших народное добро, автор делает заключение: «И кто знает? Может быть выступление Александра Максимова — это не демарш против Путина и не диверсия перед выборами. А предупреждение о возможной угрозе со стороны элит, поданное в максимально доступной для восприятия форме» Теперь понятно для чего весь сей опус. Нужно призвать электорат голосовать как надо в виду угрозы со стороны элит. Как это все уже наосто …ло!!! Поэтому то и обязали единоросса разыграть эту комедию. На что не пойдешь – если цель оправдывает средства? Очень сомнительно, что единоросс пошел против своей партии, которая создана Путиным и для его поддержки…
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12 час.

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