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От "Дискотеки Аварии" до Zivert: МУЗ-ТВ устроит эпичный концерт на 30-летие

От "Дискотеки Аварии" до Zivert: МУЗ-ТВ устроит эпичный концерт на 30-летие

РИА Новости/Владимир Астапкович Телеканал МУЗ-ТВ отметит 30-летие масштабным концертом в СК "ЦСКА Арена" – шоу пройдет 16 октября с прямой трансляцией в эфире.

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